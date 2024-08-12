Ставку налога на имущество определяют региональные власти

Об этом напоминает Минфин в письме от 12.07.2024 № 03-05-06-01/65049.
Перечень имущества, которое облагается по кадастровой стоимости, утверждают региональные власти.
Туда включают административно-деловые центры, торговые центры, нежилые помещения для размещения офисов, торговых объектов, объектов общепита и бытового обслуживания.
Если компания считает, что ее недвижимость неправомерно внесли в этот перечень, можно это обжаловать в уполномоченном органе власти региона или в судебном порядке.
Предложения по снижению ставки налога на имущество также надо адресовать региональным властям.
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