IT-компания платит НДС за передача прав на программу, которую используют для рекламы

НДС за ПО из реестра будет, если права на него состоят в получении возможности:
распространять рекламную информацию в интернете;
получать доступ к рекламной информации в интернете;
размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг) в интернете;
вести поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и заключать сделки.
Что подразумевается под рекламой, описано в профильном законе о рекламе от 13.03.2006 № 38-ФЗ. Это информация:
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств;
адресованная неопределенному кругу лиц;
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Если ПО, включенное в реестр, используется в вышеназванных целях, то при его передаче компания не вправе применять освобождение от НДС.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.07.2024 № 03-07-07/65097.
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