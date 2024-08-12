IT-компания платит НДС за передача прав на программу, которую используют для рекламы

В общем случае передача прав на ПО, включенное в российский реестр, не облагается НДС. Но есть исключение – ПО для рекламы.

НДС за ПО из реестра будет, если права на него состоят в получении возможности:

распространять рекламную информацию в интернете;

получать доступ к рекламной информации в интернете;

размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг) в интернете;

вести поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и заключать сделки.

Что подразумевается под рекламой, описано в профильном законе о рекламе от 13.03.2006 № 38-ФЗ. Это информация:

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств;

адресованная неопределенному кругу лиц;

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Если ПО, включенное в реестр, используется в вышеназванных целях, то при его передаче компания не вправе применять освобождение от НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.07.2024 № 03-07-07/65097.