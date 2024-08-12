Прямые платежи в юанях не проходят в 98% банков

Небольшие региональные банки Китая отказываются принимать платежи из РФ. Деньги можно отправить через платежных агентов и с помощью филиалов российских банков в КНР.

В июле региональные банки Китая перестали принимать платежи из России. Сейчас прямые операции в юанях не проходят в

С мая 2024 года российские предприниматели вели расчеты с Китаем через небольшие региональные банки, поскольку они менее подвержены санкциям со стороны США. После 20 июля эти организации приостановили расчеты, платежи зависли почти на месяц. Об этом пишут «Известия».

«В мае-июне платежи шли более-менее стабильно. Однако 20 июля пришло письмо от этого банка о приостановке расчетов — уже около месяца у нас висит платеж», — сказала гендиректор компании-импортера Atvira, эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич.

Из-за трудностей с платежами могут возникнуть проблемы с поставками товаров в РФ, а также вырастут цены на них.

Предприниматели отправляют средства в Китай через платежных агентов, в основном через гонконгские банки. Платежи можно отправить через филиал российской кредитной организации в КНР. В таком случае придется покупать валюту по завышенному курсу — на 5% больше, чем официальный курс юаня, установленный ЦБ.

С 1 сентября 2024 года начнет действовать экспериментально-правовой режим, который позволит проводить внешнеторговые расчеты в цифровой валюте.

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