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Обучение для бухгалтеров

🎯 В курсах повышения квалификации и профпереподготовки теперь есть отдельный блок по налоговой реформе-2025

Мы обновили программу наших курсов с учетом нововведений. Вы будете учиться на примерах задач, с которыми столкнетесь совсем скоро. После обучения вы сможете без проблем работать по новым правилам, станете ценным сотрудником, который хорошо разбирается в реформе и может защитить компанию от штрафов и претензий налоговой. 

В следующем 2025 году бухгалтерам нужно готовится к полномасштабной налоговой реформе, которая привнесет много изменений в их работу:

  • прогрессивная шкала НДФЛ, налоговые вычеты и налоговый кешбэк; 

  • изменения в части налога на прибыль — новая налоговая ставка и федеральный инвестиционный вычет;

  • акцизы, налог на имущество и туристический налог;

  • НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН;

  • амнистия за дробление бизнеса и варианты действия амнистии.

Чтобы подготовиться к нововведениям, у бухгалтеров осталось меньше полугода, а каждая тема требует глубокого погружения и разбора. Именно поэтому мы решили структурировать всю имеющуюся информацию по каждому изменению и записали дополнительные блоки для всех курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, которые касаются реформы-2025.

Главный бухгалтер на УСН

Больше всего налоговая реформа-2025 касается налогоплательщиков на УСН, поэтому мы добавили много дополнительных уроков, чтобы вам разобраться во всех деталях поправок: 

  • Лимиты УСН с 2025 года.

  • Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН.

  • Налоговые ставки для УСН. 

  • НДС для компаний на УСН. 

  • Прогрессивная шкала НДФЛ.

  • Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

  • Налоговые вычеты.

  • Налоговый кешбэк.

  • Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании. 

  • Страховые взносы.

  • Налоговая амнистия при дроблении бизнеса.

После прохождения блока вы сможете пройти тест для самопроверки по УСН-2025, чтобы убедиться в том, насколько хорошо усвоили пройденный материал. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Цена обновленного курса: 7 500 рублей вместо 28 600 рублей.

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Бухгалтер по зарплате

Налоговая нагрузка на бизнес увеличится, рассчитывать и уплачивать налоги с доходов сотрудников будет сложнее, поэтому мы доработали наш онлайн-курс и добавили новый блок — «Налоговая реформа-2025. Изменения в НДФЛ и страховых взносах», куда вошли 6 видеоуроков:

  • Прогрессивная шкала НДФЛ.

  • Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

  • Налоговые вычеты.

  • Налоговый кешбэк.

  • Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании. 

  • Страховые взносы.

Кроме этого, мы добавили тест для самопроверки по тому, насколько хорошо вы разобрались в особенностях работы с НДФЛ в 2025 году. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Цена обновленного курса: 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность в 2024 году

Для того, чтобы грамотно работать с нововведениями, необходимо не только правильно рассчитывать налоги, но и без ошибок составлять по ним отчетность. Для этого мы подготовили специальный блок для нашего курса по основам отчетности.  

В новый блок по налоговой реформе-2025 вошли 9 видеоуроков:

  • Налог на прибыль.

  • Налог на имущество.

  • Прогрессивная шкала НДФЛ.

  • Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

  • Налоговые вычеты.

  • Налоговый кешбэк.

  • Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании. 

  • Страховые взносы.

  • Земельный налог.

Вы на примерах рассмотрите нововведения, получите рекомендации по применению новых инструментов — конспекты и пошаговые инструкции по заполнению шаблонов.

Цена обновленного курса: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Все про НДС: от нуля до сложных моментов

В 2025 году к налогоплательщикам НДС присоединятся упрощенцы, поэтому крайне важно разобраться с тем, как работать с одним из самых сложных налогов уже сейчас. 

Для онлайн-курса мы записали дополнительный блок — «Налоговая реформа-2025. НДС для компаний на УСН», где подробно обсудим то, по каким ставкам упрощенцы будут платить НДС, кто будет освобожден от налога и другие нюансы. Вы получите удобные конспекты и подробные инструкции для работы.

Цена обновленного курса: 6 900 рублей вместо 20 700 рублей.

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Бухгалтер маркетплейса

Большое количество продавцов на маркетплейсах применяют упрощенную систему налогообложения, работать с которой в 2025 году будет сложнее. 

В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль:

  • Лимиты УСН с 2025 года.

  • Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН.

  • Налоговые ставки для УСН.

  • НДС для компаний на УСН.

  • Налог на прибыль.

После прохождения блока вы сможете пройти тест для самопроверки по УСН-2025, чтобы убедиться в том, насколько хорошо усвоили пройденный материал. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Цена обновленного курса: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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