Малый и средний бизнес привлек 15,7 млрд рублей за счет господдержки

Предприниматели, которые работают в сфере легкой промышленности, получили 900 кредитов по поручительствам Корпорации МСП и с помощью гарантийных организаций в регионах.

За первые шесть месяцев 2024 года представители малого и среднего бизнеса в сфере легкой промышленности получили 900 кредитов на сумму 15,7 млрд рублей. Средства привлекли по поручительствам Корпорации МСП и за счет региональных гарантийных организаций.

«Более 10 млрд рублей получили малые и микропредприятия, которым труднее всего привлекать банковское финансирование. Рост в количестве поддержанных кредитов составил 33%, объем поддержки сохранился на уровне 2023 года», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Больше всего финансовую поддержку получили МСП из Москвы (2,9 млрд рублей), Ивановской области (2,1 млрд), Московской области (1,1 млрд), Алтайского края и Нижегородской области (по 0,7 млрд).

По данным Минэкономразвития, за первое полугодие благодаря льготным кредитным и гарантийным программам малый и средний бизнес смог привлечь 692 млрд рублей.