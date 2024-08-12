Инкассаторы теряют выручку: клиенты стали чаще пользоваться бесплатными переводами самому себе

Если раньше россияне переводили сбережения из одного банка в другой через банкоматы, то теперь они могут отправлять на свои счета до 30 млн рублей без комиссий.

С 1 мая 2024 года вступил в силу закон, который запрещает кредитным организациям удерживать комиссию за денежные переводы клиента между своими счетами. Речь идет об операциях в пределах 30 млн рублей через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона.

Нововведение привело к сокращению нагрузки на инкассаторов, пишет РБК.

«Если раньше при необходимости люди снимали деньги в одном банке и переносили в другой в основном через банкоматы, а мы определенную часть этих банкоматов обслуживали (пересчитывали деньги, перевозили), то сейчас этого не происходит. Это существенно бьет по нашей выручке», — сказал председатель правления Российского объединения инкассаторов «Росинкас» Василий Медведев.

По сравнению с началом 2024 года перевозка наличных из одной точки в другую сократилась примерно на 30%. Чтобы компенсировать потери, инкассаторы стали пересматривать тарифы в сторону повышения. Новая автоматизированная система расчета стоимости услуг начнет действовать с 1 сентября.

«Клиент может ввести конкретные параметры инкассаторских услуг, которые ему требуются (количество точек, их адреса, типы услуг). Исходя из этих данных для клиента формируются тарифы, для кого-то они даже снизятся при определенных условиях», — добавил Медведев.

Пока что пересмотр не затронул клиентов, договоры с которыми были заключены в рамках госзакупок.