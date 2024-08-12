Привели в порядок нормы об ответственности застройщика

Это федеральный закон от 08.08.2024 № 266-ФЗ с изменениями в ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…».

Изменения внесены, чтобы убрать злоупотребления со стороны участников долевого строительства многоквартирных домов, а также создать условия для соблюдения баланса их интересов. Для этого ограничили случаи применения законодательства о защите прав потребителей к отношениям, вытекающим из договора участия в долевом строительстве.

Теперь исчерпывающий перечень применяемых к застройщику мер гражданско-правовой ответственности (в т. ч. неустоек (штрафов, пеней), процентов), связанных с заключением, исполнением, изменением и прекращением договора, определяет непосредственно закон 214-ФЗ.

Кроме того, снижен с пяти до трех лет гарантийный срок на объект долевого строительства.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.