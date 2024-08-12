Новый закон гарантировал инвалидам ежегодный оплачиваемый отпуск

Владимир Путин подписал закон, гарантирующий в ТК ежегодный оплачиваемый отпуск работающим гражданам с инвалидностью.

Это федеральный закон от 08.08.2024 № 268-ФЗ

с изменениями в Трудовой кодекс.

Он непосредственно в ТК закрепил гарантии предоставления работающим инвалидам оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 30 календарных дней. Нормы заработают с 1 сентября 2024 года.

Также уточнены полномочия федеральной инспекции труда за соблюдением работодателем некоторых обязательств перед работниками, установленных соглашениями.

Кроме того, с 1 марта 2025 в регионах предусмотрено создание межведомственных комиссий для противодействия формированию просроченной задолженности по зарплате.