Сведения воинского учета можно будет подавать не только через Госуслуги

Это федеральный закон от 08.08.2024 № 270-ФЗ с поправками в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Руководителям и другим ответственным за военно­-учетную работу лицам в организации дали право направлять в военные комиссариаты необходимые для ведения воинского учета сведения о состоящих на нем, а также не состоящих, но обязанных состоять, не только через федеральный портал Госуслуг или при наличии технической возможности через региональный, но и с использованием иных государственных информационных систем и информационных ресурсов, предусмотренных ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

В том числе это ГИС «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете».