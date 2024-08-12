Водители смогут отправиться в Белоруссию без дополнительной платы за ОСАГО

Полученный в России полис ОСАГО будет действовать в Белоруссии с 1 октября.

С 1 октября 2024 года полис ОСАГО будет действовать на территории Белоруссии.

«Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Компенсации за ДТП будут включать в уже существующую страховку. Водители смогут пользоваться электронными документами, чтобы не брать с собой бумажный полис.

Ожидается, что нововведение упростит поездки на авто в Белоруссию для туристов и предпринимателей.