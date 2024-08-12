Блогеры больше не будут получать монетизацию от Google

Сервис AdSense с 21 по 26 августа выплатит блогерам денежные средства за размещение контекстной рекламы. После чего аккаунты пользователей из РФ будут деактивированы.

Сервис контекстной рекламы Google AdSense деактивирует аккаунты россиян, и они не смогут получать монетизацию.

С марта 2022 года Google AdSense отключил показ объявлений на территории РФ и установил запрет на создание новых учетных записей пользователей из РФ.

«Аккаунты AdSense пользователей из России будут деактивированы. Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — сказано в сообщении Google Payments.

Монетизация, которую блогеры получили в июле 2024 года, выплатят с 21 по 26 августа, если получение платежей не было приостановлено.

Сервис AdSense позволяет владельцам интернет-ресурсов получать доход от размещения на своих площадках контекстной рекламы.