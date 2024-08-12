Сокращен перечень видов деятельности, при которых на розничных рынках не нужна ККТ

Президент подписал закон с изменениями в ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ», которые уточняют порядок применения ККТ при продаже товаров на розничных рынках.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 273-ФЗ в целях усиления контроля за соблюдением кассовой дисциплины на розничных рынках уточнил порядок применения ККТ при продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на таких рынках.

В частности, сокращен перечень видов деятельности, при которых на розничных рынках не нужны онлайн-кассы. Так, без ККТ вести розничную торговлю товарами могут:

организации и ИП на ЕСХН — на рынках, ярмарках и выставках не более чем с трех торговых мест, общая площадь которых, вкл. места для хранения таких товаров, не превышает 15 кв. метров ;

сельскохозяйственные потребкооперативы на розничном рынке, ярмарке, выставке;

ИП на ПСН с видами деятельности, установленными подп. 5, 20, 22, 25, 37, 46-48, 50-56, 64, 66 п. 2 ст. 346.43 НК — на территории регулярно организуемой и проводимой только в выходные, нерабочие праздничные дни ярмарки, общее число торговых мест на которой не превышает пятидесяти.

Предусмотрено, что без зарегистрированной (перерегистрированной) кассы торговое место на розничном рынке не предоставят. Это касается видов деятельности, по которым закон о ККТ обязывает использовать кассу.

Управляющая рынком компания теперь полноценно сможет проверять факт регистрации (перерегистрации) ККТ лицами, которым предоставлены торговые места.

Новшества начнут действовать с 1 марта 2025 года.