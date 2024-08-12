Нужна или нет рабочая документация при капстроительстве, будет решать кабмин

Президент подписал закон с изменениями в Градостроительный кодекс.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 280-ФЗ наделил Правительство РФ полномочием устанавливать случаи, при которых для строительства, реконструкции капитального объекта не нужна подготовка рабочей документации

Сам закон регулирует отношения, касающиеся архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Дело в том, что необходимость разработки рабочей документации в ряде случаев создает излишние финансовые и временные затраты для застройщиков отдельных объектов, не требующих получения разрешения на строительство и не подлежащих обязательной экспертизе проектной документации.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.