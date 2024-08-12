Нужна или нет рабочая документация при капстроительстве, будет решать кабмин

Федеральный закон от 08.08.2024 № 280-ФЗ наделил Правительство РФ полномочием устанавливать случаи, при которых для строительства, реконструкции капитального объекта не нужна подготовка рабочей документации
Сам закон регулирует отношения, касающиеся архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства.
Дело в том, что необходимость разработки рабочей документации в ряде случаев создает излишние финансовые и временные затраты для застройщиков отдельных объектов, не требующих получения разрешения на строительство и не подлежащих обязательной экспертизе проектной документации.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Комментарии4
Не поняла, это что же теперь строить, например жилые дома можно будет без проекта, как кому хочется? Это наверное жилых домов не коснётся, ведь такого абсурда не может быть, да?
может быть смотря о каком доме речь идёт? Если я себе решил построить небольшую хатку... то для нафига мне весь их ворох разрешений? 4 стенки да двухскатная крыша - чё тут разрешёвывать?
Не, я не о хатке, я о хотя бы минимальном доме, например в 3 этажа
ну, наверное для того и наделяют Правильтество полономочиями установить конкретные случаи. Может быть как раз это и разделяют.