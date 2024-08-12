Для УК розничного рынка введены штрафы за нарушения кассового режима

В КоАП установлена административная ответственность за несоблюдение управляющей розничным рынком компанией порядка применения ККТ на предоставляемых торговых местах.

Президент подписал Федеральный закон от 08.08.2024 № 284-ФЗ с соответствующими изменениями в КоАП.

Он устанавливает административную ответственность за несоблюдение управляющей рынком компанией порядка предоставления торгового места на территории розничного рынка. Это связано с ненадлежащим применением контрольно-кассовой техники лицом, которому предоставлено торговое место.

Повторное нарушение повлечет более строгую административную ответственность.

Это новые ч. 16 и 17 ст. 14.5 КоАП. Дела по ним отнесены к подведомственности налоговых органов.

Кроме того, уточнен порядок вынесения постановления без протокола при проверке автоматизированной информационной системой налоговых органов поступивших сообщений и заявлений физических и юрлиц о нарушениях по кассам.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее мы писали, что сокращен перечень видов деятельности, при которых на розничных рынках не нужна ККТ.