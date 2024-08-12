С 1 марта 2025 — важные изменения по общим собраниям АО и ООО, совету директоров, дивидендам и др.

Владимир Путин подписал многостраничный закон с изменениями в ФЗ «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 287-ФЗ направлен на совершенствование правового регулирования корпоративных отношений.

В частности, уточнен порядок принятия решений общим собранием участников (акционеров) хозяйственного общества и иными органами такого общества. В том числе предусмотрена возможность проведения заседаний таких органов с дистанционным участием.

Прописан порядок проведения заседания общего собрания акционеров, участников ООО, голосование на котором совмещается с заочным.

Установлен порядок заседаний совета директоров. Ранее он не был закреплен законом.

Теперь можно будет приостановить выплаты дивидендов в денежной форме акционерам, не осуществляющим свои права на протяжении длительного времени, а также приостановить направление им сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных положений.

Недавно мы писали, что с 1 сентября 2024 решения о смене гендиректора ООО — только через нотариуса.