С 1 марта 2025 — важные изменения по общим собраниям АО и ООО, совету директоров, дивидендам и др.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 287-ФЗ направлен на совершенствование правового регулирования корпоративных отношений.
В частности, уточнен порядок принятия решений общим собранием участников (акционеров) хозяйственного общества и иными органами такого общества. В том числе предусмотрена возможность проведения заседаний таких органов с дистанционным участием.
Прописан порядок проведения заседания общего собрания акционеров, участников ООО, голосование на котором совмещается с заочным.
Установлен порядок заседаний совета директоров. Ранее он не был закреплен законом.
Теперь можно будет приостановить выплаты дивидендов в денежной форме акционерам, не осуществляющим свои права на протяжении длительного времени, а также приостановить направление им сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием.
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных положений.
Недавно мы писали, что с 1 сентября 2024 решения о смене гендиректора ООО — только через нотариуса.
Начать дискуссию