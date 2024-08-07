🏃 С 1 сентября 2024 решения о смене гендиректора ООО — только через нотариуса. Комментарий юриста по ответственности руководителей

Новшество направлено на пресечение афер с незаконной сменой генеральных директоров — одной из давних и наболевших проблем в корпоративной сфере.

С махинациями подмены директоров сталкивались самые разные, в том числе широко известные компании — например, Skillbox и Национальный космический центр.

Закрепление в законе обязательного нотариального удостоверения решений о смене гендиректора ООО позволит свести подобные риски к минимуму, поясняет официальный телеграм-канал Федеральной нотариальной палаты.

Подавать заявление в ЕГРЮЛ в этом случае будет нотариус — в электронном виде не позднее следующего рабочего дня после предоставления ему протокола заседания.

Еще важное новшество: удостоверение решений собраний обществ теперь возможно в дистанционном формате.

Акционеры АО и участники ООО не обязаны будут тратить время на встречу в одном месте: они смогут обсудить все важные моменты и принять решение в режиме видеосвязи, а нотариусы гарантируют законность процедуры.

Специально для «Клерка» комментирует Александр Малютин, юрист по банкротству и ответственности руководителей:

«Главной причиной внесения таких изменений является борьба с фиктивной сменой директора. То есть это случаи, когда подделывается протокол общего собрания участников. Это позволяло мошенникам назначить директором подставное лицо. Вероятно, что данная мера даст положительный эффект.

Я бы отметил и другую пользу. Существуют обратные примеры: директор полагает, что снят с должности, но в реальности руководство не вносит изменение в ЕГРЮЛ. Это делают, чтобы в случае банкротства компании ответственность понес такой бывший директор. Полагаю, что когда директор при своем увольнении получит еще на руки нотариально-заверенный протокол, это усилит его позицию для доказывания реальности сложения полномочий».