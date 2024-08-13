Появилось правовое регулирование единого транспортного документа

Это вопросы урегулировал федеральный закон от 08.08.2024 № 288-ФЗ, подписанный Владимиром Путиным.
Порядок организации перевозок в прямом смешанном сообщении и взаимоотношения участников перевозочного процесса определяет соглашение об организации перевозок в таком сообщении.
Перевозка происходит на основании договора перевозки, который заключается перевозчиком как стороной соглашения об организации перевозок в прямом смешанном сообщении, с грузоотправителем или пассажиром.
Закон устанавливает:
существенные условия соглашения об организации перевозок в прямом смешанном сообщении;
ответственность сторон соглашения, грузоотправителя и грузополучателя;
требования к оформлению единого транспортного документа, подтверждающего заключение договора перевозки;
права и обязанности грузоотправителя, перевозчика и пассажира, заключивших такой договор.
Установлено, что единый транспортный документ оформляют на бумаге или формируют в виде электронного документа.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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