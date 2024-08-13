Появилось правовое регулирование единого транспортного документа

Установлены правовые основы организации и осуществления перевозок грузов, пассажиров, ручной клади, багажа разными видами транспорта по единому транспортному документу.

Это вопросы урегулировал федеральный закон от 08.08.2024 № 288-ФЗ, подписанный Владимиром Путиным.

Порядок организации перевозок в прямом смешанном сообщении и взаимоотношения участников перевозочного процесса определяет соглашение об организации перевозок в таком сообщении.

Перевозка происходит на основании договора перевозки, который заключается перевозчиком как стороной соглашения об организации перевозок в прямом смешанном сообщении, с грузоотправителем или пассажиром.

Закон устанавливает:

существенные условия соглашения об организации перевозок в прямом смешанном сообщении;

ответственность сторон соглашения, грузоотправителя и грузополучателя;

требования к оформлению единого транспортного документа , подтверждающего заключение договора перевозки;

права и обязанности грузоотправителя, перевозчика и пассажира, заключивших такой договор.

Установлено, что единый транспортный документ оформляют на бумаге или формируют в виде электронного документа.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.