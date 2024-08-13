Понятие курсовой разницы в бухучете раскрыто в ПБУ 3/2006

Это разница между рублевой оценкой обязательства, стоимость которого выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату данного отчетного периода и рублевой оценкой этого же обязательства на дату принятия его к бухучету в отчетном периоде или отчетную дату предыдущего отчетного периода.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.04.2024 № 07-01-09/29481.
Как учитывать курсовые разницы для расчета налога на прибыль, мы рассказывали тут.
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24 400 рублей. Старт потока 15 августа.
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