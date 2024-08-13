Минфин: как новая недвижимость облагается налогом на имущество организаций

Налог на имущество организаций на недвижимость из регионального перечня считают по кадастровой стоимости на начало года.

В перечень включают бизнес-центры, торговые центры, недвижимость для размещения офисов, торговых объектов, объектов общепита.

Если недвижимость – новая, ее не было на начало года и в перечень она не внесена. Ее вносят в перечень на 01.01 следующего года.

Когда объект недвижимости образован в результате раздела другого объекта, вновь образованный объект до включения его в перечень облагается так: по кадастровой стоимости, определенной на день внесения в ЕГРН сведений, по которым определяют кадастровую стоимости такого объекта.

Об этом сообщает Минфин в письме от 21.06.2024 № 03-05-04-01/57461.

При этом если здание есть в перечне, то все помещения в нем тоже облагаются по кадастровой стоимости.