Минфин: как новая недвижимость облагается налогом на имущество организаций

В перечень включают бизнес-центры, торговые центры, недвижимость для размещения офисов, торговых объектов, объектов общепита.
Если недвижимость – новая, ее не было на начало года и в перечень она не внесена. Ее вносят в перечень на 01.01 следующего года.
Когда объект недвижимости образован в результате раздела другого объекта, вновь образованный объект до включения его в перечень облагается так: по кадастровой стоимости, определенной на день внесения в ЕГРН сведений, по которым определяют кадастровую стоимости такого объекта.
Об этом сообщает Минфин в письме от 21.06.2024 № 03-05-04-01/57461.
При этом если здание есть в перечне, то все помещения в нем тоже облагаются по кадастровой стоимости.
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