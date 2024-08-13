Суды принимают экономические санкции как смягчающий фактор в налоговых делах

При оценке каждого случая сотрудники ФНС принимают решение об уменьшении штрафа после обоснования того, каким образом санкции повлияли на работу компании или физического лица (ИП).

Арбитражные суды при определении налоговых штрафов начали учитывать экономические санкции против компании в качестве смягчающего обстоятельства. Однако сама фирма не обязательно должна быть в санкционных списках, влияние ограничений может быть косвенным.

Например, арбитражный суд Томской области позволил снизить размер налогового штрафа в восемь раз. Спортивно-развлекательный комплекс оспорил решение регионального УФНС о доначислении налогов на 8 млн рублей за приобретение здания с инвентарем и земельного участка по заниженной стоимости. Компания приобрела имущество за 15 млн рублей, тогда как налоговики оценили стоимость объектов в 55,5 млн.

«Во внимание принят характер правонарушения, конституционно закрепленные принципы индивидуализации и соразмерности наказания, а также в целях поддержания финансовой устойчивости экономической деятельности организации и противодействия негативным последствиям в экономической сфере в качестве смягчающего ответственность обстоятельства учтено введение иностранными государствами экономических санкций», — говорится в решении суда.

Штраф компании с учетом смягчающих факторов составил 16,5 тыс. рублей. Внимание на дело обратил РБК.

«Достаточно объяснить налоговой связь по влиянию иностранных санкций на деятельность организации или физического лица. Например, нам удавалось снизить штраф по данному основанию для клиента из IT-организации, которая разрабатывает ПО в туристической отрасли (поиск гостиниц, туров и т. д.). Поскольку туристические потоки из России и в Россию явно пострадали из-за иностранных санкций, налоговый орган без дополнительных уточнений принял данный аргумент в уменьшение размера штрафа», — сказал старший налоговый юрист ASB Consulting Group Егор Буракшаев.

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