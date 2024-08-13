Бизнес маркетплейсов предложили разделить на несколько компаний

Онлайн-площадки маркетплейсов могут отделить от пунктов выдачи заказов и от логистических сервисов.

Рабочая группа по созданию законопроекта о регулировании маркетплейсов предложила раздробить бизнес маркетплейсов на несколько отдельных организаций по видам деятельности. Например, отделить онлайн-площадки от пунктов выдачи заказов и логистических сервисов.

Маркетплейсы будут представлять собой только «электронные полки», а логистикой и выдачей заказов должны заниматься другие компании. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя комитета по информполитике Андрея Свинцова.

Кроме того, авторы инициативы собираются снять запрет на использование агентской схемы при продаже продовольственных товаров на маркетплейсах, которые связаны с торговыми сетями.