Центробанк аннулировал лицензию «Америкэн Экспресс Банка»

Америкэн Экспресс Банк принял решение о добровольной ликвидации. Организация не была участником системы страхования вкладов.

13 августа 2024 года Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Америкэн Экспресс Банк».

«Основанием для аннулирования лицензии у ООО «Америкэн Экспресс Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации», — сказано на сайте регулятора.

Кредитная организация занимала 300-е место в банковской системе РФ. В ООО «Америкэн Экспресс Банк» будет назначен ликвидатор. Банк не был участником системы страхования вкладов.