Число заявок на получение патента на промышленные образцы выросло на 21%

Отечественные производители стали серьезно относиться к внешнему виду готовой продукции и начали чаще защищать права на промышленные образцы.

За первые шесть месяцев 2024 года компании и физлица подали в Роспатент больше 3 тыс. заявок на охрану промышленных образцов. Это на 21% превышает показатель того же периода 2023 года.

«Повышение патентной активности компаний и физлиц является одним из ключевых направлений в ее решении. Благодаря этому на рынок выходят действительно технологические разработки, способные занимать ниши с уникальной и востребованной продукцией», — сказал заместителя министра экономического развития Максим Колесников.

Больше всего заявок на получение патента промышленных образцов подали в следующих категориях: «Канцелярская продукция» — 11,8% от общего числа, «Графические символы и логотипы, оформление интерьеров» — 9,4%, «Транспортные средства и подъемные устройства» — 8,2%, «Предметы одежды и галантереи» — 8,1%, «Тара и упаковка» — 7,2%.

Промышленный образец представляет собой внешний вид продукции, который делает товар узнаваемым и повышает продажи. Уникальность и новизна образцов подтверждается экспертизой Федерального института промышленной собственности (ФИПС).