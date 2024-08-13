Ростелеком выплатит дивиденды за 2023 год

Совокупно на выплату дивидендов «Ростелеком» направит больше 21 млрд рублей.

Совет директоров компании «Ростелеком» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 6,06 рубля на обыкновенную и привилегированную акции типа «А».

«Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме: по привилегированным акциям типа А в размере 6,06 рубля на одну акцию, по обыкновенным акциям в размере 6,06 рубля на одну акцию», — сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

ПАО «Ростелеком» направит на выплату дивидендов по всем акциям больше 21 млрд рублей. Датой, на которую определяются получатели выплат, утвердили 23 августа 2024 года.

По итогам 2023 года чистая прибыль компании выросла на 20% — до 42,3 млрд рублей.