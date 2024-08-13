Новый закон установил срок на освоение земельного участка

Владимир Путин подписал закон, направленный на стимулирование собственников земельных участков своевременно приступать к их освоению.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 307-ФЗ внес изменения в Земельный кодекс и ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд…».

Он будет стимулировать собственников участков и лиц, не являющихся собственниками, своевременно приступать к освоению и использованию земельных участков.

Под освоением участка из состава земель населенных пунктов понимаются одно или несколько мероприятий, выполнение которых необходимо для приведения земельного участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

Перечень таких мероприятий устанавливает Правительство.

Срок освоения участка из земель населенных пунктов не может составлять более трех лет. Исключение — если мероприятия по освоению предусмотрены проектом рекультивации земель, которым установлен иной срок освоения.

Правообладатели таких участков должны использовать их в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием.

Признаки неиспользования участков из состава земель населенных пунктов устанавливает Правительство.

Указанные требования применяются также к садовым и огородным участкам независимо от их принадлежности к определенной категории земель. Перечень мероприятий по их освоению, а также признаки неиспользования тоже устанавливает кабмин.

Закон начнет действовать с 1 марта 2025 года.