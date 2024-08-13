🎭 Билеты в театр, зоопарк и планетарий не облагаются НДС

Разъяснение дает Минфин в письме от 19.07.2024 № 03-07-11/67606.
Речь идет о продаже входных билетов и абонементов утвержденной формы на посещение:
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
аттракционов в зоопарках, океанариумах и парках культуры и отдыха;
экскурсионных билетов и экскурсионных путевок.
Организации культуры и искусства – это:
театры;
кинотеатры;
концертные организации и коллективы;
театральные и концертные кассы;
цирки;
библиотеки;
музеи;
выставки;
дома и дворцы культуры;
клубы;
дома (в частности, кино, литератора, композитора);
планетарии;
парки культуры и отдыха;
лектории и народные университеты;
экскурсионные бюро (креме туристических);
заповедники;
ботанические сады;
зоопарки;
океанариумы;
национальные парки;
природные парки;
ландшафтные парки.
Услуги в сфере культуры и искусства, оказываемые иными организациями, от НДС не освобождаются.
Начать дискуссию