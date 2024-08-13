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НДС

🎭 Билеты в театр, зоопарк и планетарий не облагаются НДС

Услуги, оказываемые организациями сферы культуры и искусства, в том числе по билетам, освобождены от НДС. В НК есть список – какие билеты и какие организации.

Разъяснение дает Минфин в письме от 19.07.2024 № 03-07-11/67606.

Речь идет о продаже входных билетов и абонементов утвержденной формы на посещение:

  • театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;

  • аттракционов в зоопарках, океанариумах и парках культуры и отдыха;

  • экскурсионных билетов и экскурсионных путевок.

Организации культуры и искусства – это:

  • театры;

  • кинотеатры;

  • концертные организации и коллективы;

  • театральные и концертные кассы;

  • цирки;

  • библиотеки;

  • музеи;

  • выставки;

  • дома и дворцы культуры;

  • клубы;

  • дома (в частности, кино, литератора, композитора);

  • планетарии;

  • парки культуры и отдыха;

  • лектории и народные университеты;

  • экскурсионные бюро (креме туристических);

  • заповедники;

  • ботанические сады;

  • зоопарки;

  • океанариумы;

  • национальные парки;

  • природные парки;

  • ландшафтные парки.

Услуги в сфере культуры и искусства, оказываемые иными организациями, от НДС не освобождаются.

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