Где больше платят? Осваивайте высокооплачиваемые ниши на обновленных курсах повышения квалификации

Переходите в новые ниши — консультируйте продавцов на маркетплейсах, ведите учет ВЭД, оказывайте бухгалтерские услуги застройщикам. Осваивайте новые навыки сразу с учетом налоговых изненений-2025. Все новшества реформы уже включены в программу курсов, так что вы заранее научитесь работать в новых условиях и сможете претендовать на престижную должность.

Налоговая реформа-2025 станет крупнейшей трансформацией НК за последние 20 лет. Она принесет большое количество изменений, от которых не сможет укрыться ни один бухгалтер. Новшества коснутся расчета и уплаты налогов, правил работы на спецрежимах, фиксированных взносов, госпошлины, требований и проверок налоговой.

Для подготовки есть не так много времени, поэтому приступать нужно уже сейчас, пока не начался осенний призыв и не посыпалась отчетность. Чтобы налоговая реформа не помешала вам развиваться в новой высокооплачиваемой нише, мы добавили в курсы повышения квалификации видеоуроки по изменениям, которые нужно будет учитывать в работе со следующего года.

Таким образом, вы не только получите новую специализацию, но сразу узнаете, как применять полученные навыки с учетом налоговой реформы-2025. У вас появится конкурентное преимущество среди других бухгалтеров, потому что вы заранее научитесь работать по новым правилам без ошибок, что точно оценит любой руководитель.

Выбрали для вас популярные курсы повышения квалификации, которые помогут вам получить навыки для работы в перспективных нишах с высоким заработком.

Старт потока обучения на курсах повышения квалификации 15 августа.

В 2025 году увеличится налог на прибыль компаний — с 20% до 25%. Чтобы бухгалтеры могли безошибочно рассчитывать налог, мы записали дополнительный урок про изменения в части налога на прибыль, где подробно разбираем новую налоговую ставку и федеральный инвестиционный вычет для иностранных и российских компаний. Вы получите удобные конспекты и подробные инструкции для работы.

Цена обновленного курса: 9 900 рублей вместо 35 200 рублей.

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Строительная сфера развивается даже в кризис, поэтому у бухгалтера, который умеет вести учет для застройщика, всегда будет надежный источник дохода.

Налоговая реформа меняет правила расчета важных для этой сферы налогов, а также работы на УСН. Чтобы по-прежнему оставаться компетентным специалистом, мало выучить ФСБУ и учет у подрядчика, важно делать все это с учетом налоговой реформы-2025.

Именно поэтому мы записали дополнительные уроки с разбором изменений и включили их в программу курса:

Налог на прибыль.

Налог на имущество.

Лимиты УСН с 2025 года.

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН.

Налоговые ставки для УСН.

НДС для компаний на УСН.

После прохождения блока вы сможете пройти тест для самопроверки по УСН-2025, чтобы убедиться в том, насколько хорошо усвоили пройденный материал. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Цена обновленного курса: 29 600 рублей вместо 32 900 рублей.

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Большое количество продавцов на маркетплейсах применяют упрощенную систему налогообложения, работать с которой в 2025 году будет сложнее. В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль:

Лимиты УСН с 2025 года.

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН.

Налоговые ставки для УСН.

НДС для компаний на УСН.

Налог на прибыль.

После прохождения блока вы сможете пройти тест для самопроверки по УСН-2025, чтобы убедиться в том, насколько хорошо усвоили пройденный материал. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Цена обновленного курса: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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