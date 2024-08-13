Стало проще получить лицензию

Федеральный закон от 08.08.2024 № 310-ФЗ внес изменения в ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и другие законодательные акты.

Он упрощает для заявителей, в частности, процесс взаимодействия с лицензирующими органами при предоставлении лицензии и внесении изменений в реестр лицензий.

Теперь положением о лицензировании конкретного вида деятельности может быть предусмотрена возможность подачи заявления на лицензию исключительно через Госуслуги.

Также положения о лицензировании могут сокращать срок оказания государственных услуг по лицензированию.

Оговорено, что в случае подачи заявлений исключительно на портале Госуслуги формы соответствующих заявлений могут не утверждать.

Закон вступил в силу 8 августа 2024 года, за исключением отдельных положений.