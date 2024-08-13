ЦБ: жители приграничных регионов имеют право на кредитные каникулы

Если заемщики раньше обращались за кредитными каникулами, они могут снова получить отсрочку платежей.

Заемщики Курской, Брянской и Белгородской областей, которые эвакуировались из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли имущество, могут обратиться в банк за получением кредитных каникул на срок до шести месяцев.

Право на отсрочку платежей по кредитным договорам имеют клиенты, у которых размер займа не превышает 15 млн рублей по ипотеке, 1,6 млн — по автокредитам, 150 тыс. — по кредитным картам или 450 тыс. — по остальным займам.

«Вместе с тем Банк России рекомендует кредиторам идти навстречу заемщикам и удовлетворять их заявления о реструктуризации даже в том случае, если предъявляемые законом требования не соблюдаются: например, размер кредита превышает установленный законом лимит», — сказано на сайте Центробанка.

Банки и некредитные финансовые организации должны рассмотреть заявления в упрощенном порядке. Заемщики могут подтвердить трудную жизненную ситуацию любыми доступными документами. Например, правом собственности на жилье в зоне ЧС, пропиской или временной регистрацией.

Те, кто раньше уже пользовался кредитными каникулами, смогут оформить их снова.

Во время отсрочки кредитор не будет начислять неустойку, штрафы и пени. Также регулятор рекомендует снижать размер процентной ставки — вплоть до полного отказа от начисления процентов.