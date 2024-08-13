Инвестиционная палата провела первый этап обмена заблокированными активами

Инвестиционная палата завершила первый этап расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг.

Нерезиденты выкупили четверть замороженных активов на сумму 8,1 млрд рублей. Общая сумма заявок составляла 35,3 млрд рублей.

«В рамках первого этапа более 708 000 физических лиц с заблокированными ценными бумагами частично реализовали свои ценные бумаги, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний», — сказано на сайте Инвестиционной палаты.

Ценные бумаги разделили на 100 лотов стоимостью 353,1 млн рублей. Активы, которые не попали в выкупленные лоты, остались на счетах их владельцев.

Средства за проданные акции поступят на счета инвесторов 13 августа. Брокеры направят деньги физлицам в соответствии со своими регламентными сроками.