В России появится новый экспортный национальный проект

Проект «Международная кооперации и экспорт» позволит достичь технологического суверенитета страны и выстроить связи с партнерами из дружественных государств.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подготовке нового национального проекта «Международная кооперации и экспорт». Он поможет выстроить прочные торговые отношения с дружественными странами.

В состав программы войдут четыре федеральных проекта. Первый коснется промышленных товаров, второй — продукции агропромышленного комплекса, третий — системы инструментов развития внешнеэкономической деятельности, а четвертый — зарубежных механизмов поддержки.

«До конца текущего десятилетия необходимо на две третьих увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта по отношению к уровню прошлого года. И соответственно, выйти на целевое значение порядка 21,12 трлн рублей, если считать по текущему курсу», — сказал Мишустин.

Также он добавил, что проекты в первую очередь нацелены на обеспечение технологического суверенитета России и нужны для выстраивания «устойчивых цепочек кооперационных связей с партнерами из дружественных государств».

За первые пять месяцев 2024 года доля дружественных государств во внешнеторговом обороте превысила 80%.