Как в бухучете отражают отложенные налоговые активы

Это случаи, когда существует вероятность того, что ВВР не будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах.
Об этом сообщает Минфин в письме от 02.04.2024 № 07-01-09/29484.
Напомним, ОНА отражается на счете 09.
Также Минфин пояснил, что убытки в целях налога на прибыль можно переносить на будущие периоды без ограничения.
Поясним: перенос убытка, для которого в налоговом учет есть ограничение – не более 50% от прибыли, это в том числе причина образования ОНА.
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