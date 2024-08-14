Как в бухучете отражают отложенные налоговые активы

По ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль организаций» отложенные налоговые активы (ОНА) отражают в бухучете с учетом всех вычитаемых временных разниц (ВВР). Но есть исключение.

Это случаи, когда существует вероятность того, что ВВР не будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах.

Об этом сообщает Минфин в письме от 02.04.2024 № 07-01-09/29484.

Напомним, ОНА отражается на счете 09.

Также Минфин пояснил, что убытки в целях налога на прибыль можно переносить на будущие периоды без ограничения.

Поясним: перенос убытка, для которого в налоговом учет есть ограничение – не более 50% от прибыли, это в том числе причина образования ОНА.