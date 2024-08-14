Для такси установят минимальную долю электромобилей

Власти на федеральном уровне определят минимальную долю электромобилей в таксопарках. Сейчас она составляет меньше 0,5% от общего числа машин.

Минэкономразвития поддерживает предложение Минтранса установить минимальную долю электромобилей в таксопарках.

Изначально власти планировали, что субъекты РФ сами определят количество электромобилей в такси. Теперь обсуждают возможность установить минимальную долю таких машин на федеральном уровне, а регионы смогут ее увеличивать.

«Минтранс России начал разработку соответствующих поправок в федеральный закон о такси (ФЗ № 580) летом 2023 года. Минэкономразвития как ответственный орган за реализацию инициативы социально-экономического развития России «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» поддержал данную инициативу», — сказали в министерстве.

Сейчас на дорогах страны ездят больше 2 тыс. электромобилей отечественного производства. Их общее количество с 2021 по 2023 годы выросло на 60% — с 16,5 до 26,5 тыс. машин. В такси используют около 1,8 тыс. электромобилей или меньше 0,5% от общего автопарка.

«На новых перевозчиков обязанность приобретения электромобилей не распространяется, а обязанность приобретения электромобиля перевозчиком, который ранее был зарегистрирован в региональном реестре, зависит от того, как будут приобретать электромобили другие перевозчики», — объяснили в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Инициативу будут рассматривать в Госдуме в осеннюю сессию.