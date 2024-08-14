Еще больше технологий войдут в список для заключения специальных инвестконтрактов

Для выпуска конкурентоспособной технологической продукции в России правительство привлекает частные капиталовложения. Компании могут заключить СПИК, пользоваться налоговыми льготами и особыми условиями.

Кабмин добавил 47 позиций в перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключить с государством специальные инвестиционные контракты — СПИК 2.0.

В список вошли технологии из области медицины, фармацевтики, химической и радиоэлектронной промышленности, машиностроения и металлургии. В частности, производство компонентов для УЗИ, томографов, химических реакторов.

«Принятые меры позволят ускорить развитие научных исследований в промышленности, увеличат доступность эффективных средств и подходов для российских компаний, медицинских организаций и граждан, и в целом будут способствовать достижению поставленной Президентом цели по укреплению технологического суверенитета России», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Механизм СПИК работает с конца 2020 года и позволяет привлекать частные капиталовложения в разработки инноваций и технологий, чтобы выпускать конкурентоспособную отечественную продукцию.

Государство гарантирует инвесторам понятные и неизменные условия капиталовложений, налоговые льготы, особые условия аренды без проведения торгов.

Контракт заключают на срок до 15 лет, если объем инвестиций не превышает 50 млрд рублей. При большей сумме срок составляет до 20 лет.

Недавно мы писали, что перед повышением налогов на прибыль бизнес стал чаще заключать Соглашения о защите и поощрении капиталовложений.