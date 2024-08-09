Перед повышением налогов на прибыль бизнес стал чаще заключать СЗПК

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений позволяет зафиксировать уровень налоговых ставок на момент его заключения.

С 1 января 2025 года налог на прибыль организаций вырастет с 20% до 25%, а также увеличатся ставки по НДПИ. На фоне предстоящих изменений бизнес стал проявлять повышенный интерес к Соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которые позволяют снизить налоговую нагрузку.

Например, для участников СЗПК ставки НДПИ не будут повышаться, если они начнут инвестировать в проекты, связанные с добычей калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых, фосфоритовых руд. Также компании до конца 2024 года стремятся заключить соглашения, чтобы сохранить действующую ставку по налогу на прибыль на уровне 20% на длительный срок. Об этом пишет РБК.

«СЗПК позволяет зафиксировать уровень налоговых ставок на момент его заключения, поэтому компании стремятся заключить федеральные СЗПК до конца текущего года», — сказала директор практики по недвижимости, строительству и инфраструктурным проектам аудиторской и консалтинговой компании «Технологии доверия» (ТеДо) Анна Батуева.

Помимо этого, СЗПК дает возможность уменьшить суммы налога на прибыль, на имущество и земельного налога на величину произведенных капитальных вложений.

Перед заключением СЗПК бизнесу нужно подготовить следующие документы: заявление инвестора, паспорт инвестиционного проекта, бизнес-план, финансовую модель, а также оценить влияние соглашения на инвестпроект.

СЗПК начали действовать в 2020 года. За это время было заключено 72 соглашения с объемом инвестиции свыше 4 трлн рублей. В 2023 году компании подписали 27 таких документов на сумму больше 2,3 трлн рублей.