Руководитель центра обучения «Клерка» объяснит, как подготовиться к налоговой реформе-2025

Разберитесь во всех изменениях 2025 года уже сейчас, чтобы подготовиться и понять, как работать дальше.

Налоговый кодекс изменен кардинально. Изменения касаются всех налогоплательщиков. Теперь нужно понять: как работать бизнесу в новых условиях, что перестроить в работе, нужно ли менять систему налогообложения и поможет ли это.

Уже завтра на вебинаре «Налоговая реформа – 2025. Как подготовиться к изменениям» рассмотрим основные положения налоговой реформы. А также посчитаем на примерах варианты уплаты НДС при УСН.

На вебинаре разберем:

прогрессивную шкалу НДФЛ, налоговые вычеты и налоговый кешбэк;

изменения в части налога на прибыль – новую налоговую ставку, федеральный инвестиционный вычет и особенности его применения;

акцизы, налог на имущество и туристический налог;

НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН;

амнистию за дробление бизнеса и варианты действия амнистии.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!