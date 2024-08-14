⚡️ Итоги дня: Google отключит в РФ сервис BigQuery, Аэрофлот пострадал от мошенников, а Собянин ищет клад в Москве

Аэрофлот пострадал от мошенников, которые пообещали закупить запчасти в обход санкций, но забрали аванс в 349 млн рублей и пропали.

Сергей Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве. Мэр столицы пошутил, что ищет клад, который зарыл Юрий Лужков. Он сказал: «На самом деле, это так, но только не Лужков там зарыл, — это современная экономика там зарыта».

Google с 9 сентября отключит в России облачный сервис BigQuery для обработки большого объема данных. Сервисы Google Workspace и Google Cloud решение не затронет.

В среднем стаж работы россиянина в одной компании в 2024-м составляет пять с половиной лет. Дольше всего по сравнению с другими исследуемыми сферами остаются в одной компании представители сегментов образования и науки (7,1 года), бухгалтерии и финансов (6,8 лет), медицины (6,1 года), производства и промышленности (6 лет).

Россияне массово покупают кофемашины. За первое полугодие 2024 в России купили 1,1 млн кофемашин, что на треть (35%) больше, чем в январе-июне 2023 года.

«Магнит Маркет» начал открывать круглосуточные ПВЗ. Пункты выдачи появились в Москве, Московской области, Казани, Липецке, Перми, Воронеже, Уфе.

По Пензе несколько недель разгуливает олененок. Сотрудники зоопарка не имеют права изымать из природы животных, за это ведомству грозит ответственность. В Минлесхозе боятся, что во время отлова животное бросится на дорогу.

АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada. Они подорожали на 20-45 тыс. рублей. Ценовой диапазон на седан Granta теперь составляет от 699,9 тыс. до 1,12 млн рублей