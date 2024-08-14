👏 Продавцы на маркетплейсах смогут применять АУСН с 2025 года. Комментарий представителя профсоюза платформеннозанятых

ФНС снимает ограничения по применению АУСН. Перейти на спецрежим будет можно с первого числа любого месяца.

С 1 января 2025 года ФНС снимет ряд ограничений по применению налогового режима автоУСН. Спецрежим смогут применять:

налогоплательщики-принципалы, в том числе торгующие на маркетплейсах ;

самозанятые или бизнес на УНС — смогут перейти на АУСН с первого числа любого месяца, а не только с 1 января;

плательщики на автоУСН получат право учитывать расходы в натуральной форме.

«Операторы электронных площадок (маркетплейсов) смогут стать партнерами автоУСН и передавать сведения о проведенных взаимозачетах (доходах и расходах) налогоплательщика при проведении торговых сделок на такой площадке», — сказано на сайте ФНС.

Специальный налоговый режим АУСН действует в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.

Специально для «Клерка» комментирует Алексей Неживой — руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд»:

«Прекрасное платформенное решение проблемы ведения бухгалтерского учета для микро и малого бизнеса, к которому относится большинство платформеннозанятых. Это экономия как на услугах бухгалтера, да и во времени.

Мы приветствуем подобные нововведения, так как платформенные решения обычно прозрачнее индивидуальных отношений множества контрагентов с налоговыми органами и легче в смысле корректировки и защиты коллективных интересов платформеннозанятых. Более того — они этот коллективный интерес и порождают.».

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