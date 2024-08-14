ИП на ПСН может торговать в магазинах и павильонах

При розничной торговле через объект стационарной торговой сети можно применять ПСН.

Минфин в письме от 29.03.2024 № 03-11-11/28530 пояснил, что относится к рознице и какие объекты считаются стационарной торговой сетью.

Розница – это торговля товарами (в том числе за наличный расчет и по картам) на основе договоров розничной купли-продажи. К такому виду деятельности не относится, в частности, реализация товаров:

по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети, в том числе в виде почтовых отправлений;

через телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети.

Стационарная торговая сеть с торговым залом – это торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях, имеющих оснащенные специальным оборудованием помещения для розничной торговли и обслуживания покупателей.

К данной категории торговых объектов относятся магазины и павильоны.

Статус торгового объекта в целях ПСН определяют по инвентаризационным и правоустанавливающим документам на объект стационарной торговой сети.

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