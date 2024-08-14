Как изменится работа с налогом на прибыль в 2025 году

Согласно налоговым изменениям, с 2025 года налог на прибыль компаний составит не 20%, как в 2024 году, а уже 25%. Важно знать, как подготовиться к изменениям, чтобы безболезненно пережить перемены.

Правительство одобрило законопроект с налоговыми изменения, который прошел в парламенте и подписан Президентом — 176-ФЗ. По нему налог на прибыль организаций вырастет с 20% до 25%. Такое решение позволит властям отказаться от оборотных сборов — например, от применения курсовых экспортных пошлин.

Инвестиционный налоговый вычет

Власти введут федеральный инвестиционный вычет, который будет формироваться из части налога на прибыль, поступающей в федеральный бюджет.

Минфин также на бессрочной основе продлит возможность применения инвестиционного налогового вычета и режима региональных инвестиционных проектов для организаций, подлежащих включению в реестр.

Коэффициент на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) увеличится с 1,5 до 2. Это значит, что компании при подсчете расходов будут платить налог с меньшего размера облагаемой прибыли.

Для предприятий обрабатывающей промышленности увеличат меры поддержки, чтобы они могли обновить фонды и основные средства, включенные в список высокотехнологического оборудования. Такие компании смогут относить через амортизацию расходы на их приобретение. Для них также будет действовать коэффициент 2.

Как изменить учетную политику до повышения налога

До конца года будет действовать ставка 20%, поэтому в интересах организации учесть в этому году как можно больше доходов. Проверьте договоры с контрагентами. Есть смысл завершить намеченные на 2025 год сделки уже сейчас, выставив документы до повышения налога.

Пересмотрите учетную политику в области налогообложения прибыли на 2025 год. Включите в нее законные способы оптимизации, чтобы компенсировать увеличение нагрузки из-за роста ставки. Это можно сделать за счет резервов, амортизационной премии и т. д.

Займитесь сбором сведений о высокотехнологичных ОС и НМА, которые организация планирует ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Скорее всего, это будет выгоднее сделать в начале 2025 года.

Подробнее о новых ставках и расходах по налогу на прибыль расскажет Эльвира Митюкова на V Всероссийской конференции «Налоговая реформа-2025».

Эльвира Митюкова — популярный спикер по бухгалтерскому и налоговому учету, входит в ТОП-10 лучших лекторов России. Кандидат экономических наук, аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету, управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», лектор ИПБ России, автор более 20 книг.

В своем выступлении она сделает обзор основных изменений по налоговой реформе-2025:

Налоговая реформа: общие положения

Новые ставки и расходы по налогу на прибыль. Инвестиционный налоговый вычет.

НДС на УСН с 2025. Что учесть в 2024 году. Что необходимо сделать в начале 2025 года.

НДФЛ: новая прогрессивная шкала — ставки и порядок взимания.

Новые ставки по налогу на имущество и земельному налогу.

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