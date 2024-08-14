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Социальный вычет

На средство для лечения суставов нельзя получить социальный вычет по НДФЛ

Социальный вычет по НДФЛ дают по расходам на покупку лекарственных препаратов, но не медицинских изделий.

Разъяснение дает Минфин в письме от 10.07.2024 № 03-04-05/64568.

Речь идет про средство – имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставной инъекции ФЛЕКСОТРОН(R) Соло (FLEXOTRON(R) Solo). Его используют для лечения коленных, тазобедренных и других синовиальных суставов.

Оно зарегистрировано как медицинское изделие и не является препаратом.

Поэтому по расходам на это средство нельзя получить социальный вычет по НДФЛ.

Ранее Минфин пояснял, что социальный вычет не положен на покупку очков.

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