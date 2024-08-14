На средство для лечения суставов нельзя получить социальный вычет по НДФЛ

Социальный вычет по НДФЛ дают по расходам на покупку лекарственных препаратов, но не медицинских изделий.

Разъяснение дает Минфин в письме от 10.07.2024 № 03-04-05/64568.

Речь идет про средство – имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставной инъекции ФЛЕКСОТРОН(R) Соло (FLEXOTRON(R) Solo). Его используют для лечения коленных, тазобедренных и других синовиальных суставов.

Оно зарегистрировано как медицинское изделие и не является препаратом.

Поэтому по расходам на это средство нельзя получить социальный вычет по НДФЛ.

Ранее Минфин пояснял, что социальный вычет не положен на покупку очков.