ФАС обратила внимание на известную рекламу «счет для бизнеса за 0 рублей» Альфа-Банка

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк» по признакам нарушения в рекламе «счета для бизнеса».

В ФАС поступили обращения граждан с претензиями к этой рекламе, которая распространялась в Московском метрополитене. В ней содержалось следующее утверждение:

«Платежи и переводы для бизнеса за 0 рублей».

Согласно информации о финансовом продукте на сайте банка, ограничение по бесплатным переводам и платежам физическим лицам составляло до 10 млн рублей в месяц. При этом такие условия действовали только в рамках подписки, которая положена новым клиентам с выручкой до 500 млн рублей в год при открытии счета на двух пакетах услуг.

По мнению ведомства, такие действия могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе.

ФАС возбудила дело в отношении Альфа-Банка. В случае установления вины ему грозит штраф.