В разных торговых точках на одном рынке ИП может применять УСН и ПСН

Об этом сообщат Минфин в письме от 10.07.2024 № 03-11-11/64269.
Ситуация такая: у ИП на одном рынке есть два павильона. На один площадью 11 кв. м он оформил патент, а на второй – не оформил и платит по нему налог по УСН.
Так можно, подтвердил Минфин.
Нужно только вести раздельный учет доходов и расходов по этим двум торговым точкам, облагаемым по разным системам налогообложения.
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