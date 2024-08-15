В разных торговых точках на одном рынке ИП может применять УСН и ПСН

Совмещать УСН и ПСН по одной деятельности в одном городе можно.

Об этом сообщат Минфин в письме от 10.07.2024 № 03-11-11/64269.

Ситуация такая: у ИП на одном рынке есть два павильона. На один площадью 11 кв. м он оформил патент, а на второй – не оформил и платит по нему налог по УСН.

Так можно, подтвердил Минфин.

Нужно только вести раздельный учет доходов и расходов по этим двум торговым точкам, облагаемым по разным системам налогообложения.