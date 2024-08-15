Без счета-фактуры вычета по НДС нет

Иные документы годятся для вычета НДС, уплаченного:
непосредственно в бюджет — в частности, налоговыми агентами;
сотрудниками организации в составе командировочных и представительских расходов.
В иных случаях без счета-фактуры получить вычет по НДС нельзя.
Об этом сообщает Минфин в письме от 05.07.2024 № 03-07-11/62770.
Правильно делать вычет по НДС с учетом налоговой реформы-2025 научим на курсе повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДС. Сейчас курс стоит 6 900 рублей вместо
20 700 рублей. Старт потока уже сегодня, 15 августа.
Начать дискуссию