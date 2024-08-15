Без счета-фактуры вычета по НДС нет

Вычет по НДС производится на основании счетов-фактур, документов, подтверждающих фактическую уплату налога при импорте и при налоговом агентстве, а также на основании иных документов.

Иные документы годятся для вычета НДС, уплаченного:

непосредственно в бюджет — в частности, налоговыми агентами;

сотрудниками организации в составе командировочных и представительских расходов.

В иных случаях без счета-фактуры получить вычет по НДС нельзя.

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.07.2024 № 03-07-11/62770.