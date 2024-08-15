Для стандартного вычета на ребенка старше 18 лет нужна справка из учебного заведения

Стандартные налоговые вычеты дают на детей в возрасте до 18 лет. Или до 24 лет, если они студенты-очники.

Вычет предоставляют за период обучения ребенка в образовательной организации, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в период обучения.

Если ребенку сотрудника больше 18 лет и он студент, для вычета нужна справка из образовательной организации о том, что ребенок учится там.

При решении вопроса о периодичности представления справки следует исходить из того, что налоговый вычет предоставляется за период обучения ребенка в образовательной организации, сообщает Минфин в письме от 05.07.2024 № 03-04-05/63013.

То есть четкого ответа на вопрос о периодичности справок Минфин не дал.

А как часто вы запрашиваете у своих сотрудников справки об обучении детей? Анонимный опрос Каждый год сотрудник приносит новую справку Беру справку один раз, чтобы в ней был указан срок обучения У нас нет сотрудников с детьми-студентами У нас есть сотрудники с детьми-студентами, но вычет им не даем Проголосовали 3 человека