Для стандартного вычета на ребенка старше 18 лет нужна справка из учебного заведения

Вычет предоставляют за период обучения ребенка в образовательной организации, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в период обучения.
Если ребенку сотрудника больше 18 лет и он студент, для вычета нужна справка из образовательной организации о том, что ребенок учится там.
При решении вопроса о периодичности представления справки следует исходить из того, что налоговый вычет предоставляется за период обучения ребенка в образовательной организации, сообщает Минфин в письме от 05.07.2024 № 03-04-05/63013.
То есть четкого ответа на вопрос о периодичности справок Минфин не дал.
А как часто вы запрашиваете у своих сотрудников справки об обучении детей?
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Правильно рассчитывать налоговые вычеты с учетом налоговой реформы-2025 научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате. Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо
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Комментарии1
ИЗ-ЗА 180 РУБ В МЕСЯЦ СТОЛЬКО КИПЕШУ..Я БЫ ДАЖЕ НЕ ЗАМОРАЧИВАЛАСЬ.