Компаниям на УСН не нужна учетная политика для налогового учета

Это выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых НК способов определения доходов и расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности.
При этом нормами НК не установлена обязанность по утверждению учетной политики для целей налогообложения в рамках применения УСН.
Такой вывод делает Минфин в письме от 24.06.2024 № 03-11-06/2/58228.
Таким образом при УСН компаниям нужна учетная политика только для бухучета, а ИП – вовсе не нужна.
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