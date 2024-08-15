Компаниям на УСН не нужна учетная политика для налогового учета

Понятие учетной политики для НУ раскрыто в п. 2 ст. 11 НК.

Это выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых НК способов определения доходов и расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности.

При этом нормами НК не установлена обязанность по утверждению учетной политики для целей налогообложения в рамках применения УСН.

Такой вывод делает Минфин в письме от 24.06.2024 № 03-11-06/2/58228.

Таким образом при УСН компаниям нужна учетная политика только для бухучета, а ИП – вовсе не нужна.

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