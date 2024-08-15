40% компаний отказались от почтового сервиса Microsoft

За год число российских компаний, которые пользуются почтовым сервисом Outlook от Microsoft сократилось на 40%. Также предприятия перестали получать письма через Gmail от Google, пользователей стало на 26% меньше.

Большинство организаций выбирают отечественные e-mail-платформы, а почтовые ящики привязывают к адресу сайта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на провайдера «Рунити».

В 2024 году на почтовый сервис Mail.ru пришло около 1,5 млн пользователей. За второй квартал средняя месячная аудитория составила 49,6 млн.

«Год назад мы запустили новый домен для таких пользователей — xmail. Также обеспечили все необходимые инструменты для переноса данных с зарубежных ящиков: возможность сохранить прежнее имя ящика зарубежного почтового сервиса с новым адресом электронной почты, перенести все письма и вложения, а также получать письма и отправлять их с нового ящика, но от прежнего имени», — сказал Директор бизнес-юнита Mail.ru Андрей Сумин.

С 2022 года Microsoft и Google начали вводить ограничения для российских пользователей. В частности, появлялись сообщения о блокировке доступа корпоративных клиентов к облачным сервисам.