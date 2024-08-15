Какие характеристики объекта влияли на прошлогодний налог на имущество бизнеса

Налог на имущество организаций и земельный налог за 2023 год считали по кадастровой стоимости, установленной на 01.01.2022, если она меньше чем та, которая действует на 01.01.2023. Но есть исключения.

Новую кадастровую стоимость учитывали по объекту, если она увеличилась вследствие изменения его характеристик.

О каких характеристиках идет речь? Такой вопрос задали Минфину.

В НК это понятие не раскрыто, поэтому надо ориентироваться на профильный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

По нему характеристики определяются и изменяются в результате:

образования земельных участков;

уточнения местоположения границ земельных участков;

строительства и реконструкции зданий, сооружений, помещений и машино-мест;

перепланировки помещений;

капремонта сооружения.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.07.2024 № 03-05-05-01/64314.