Какие характеристики объекта влияли на прошлогодний налог на имущество бизнеса

Новую кадастровую стоимость учитывали по объекту, если она увеличилась вследствие изменения его характеристик.
О каких характеристиках идет речь? Такой вопрос задали Минфину.
В НК это понятие не раскрыто, поэтому надо ориентироваться на профильный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
По нему характеристики определяются и изменяются в результате:
образования земельных участков;
уточнения местоположения границ земельных участков;
строительства и реконструкции зданий, сооружений, помещений и машино-мест;
перепланировки помещений;
капремонта сооружения.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.07.2024 № 03-05-05-01/64314.
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