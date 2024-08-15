Доходы региональных бюджетов от налога на прибыль упали почти на 10%. А по НДФЛ выросли

Поступления в бюджеты регионов от налога на прибыль сократились на 9,7%, а от налога на имущество — на 3,6%.

В первом полугодии 2024 года региональные бюджеты получили на 10% меньше доходов от налога на прибыль. Поступления от НДФЛ выросли почти на треть.

Общие поступления в бюджеты регионов выросли на 6,5% год к году и достигли 9,7 трлн рублей. В первой половине 2023 года этот показатель составлял 9,1 трлн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Доходы регионов от налога на прибыль сократились на 9,7% — с 3,2 до 2,8 трлн рублей. Сейчас компании платят налог на прибыль по ставке 20%, из них 17% перечисляют в бюджет региона, а 3% — в федеральный бюджет.

С 2025 года ставка увеличится до 25%, но регионы до 2030 года продолжат получать 17%, а затем — 18%.

«Поступления по налогу на прибыль снизились в первом полугодии в том числе за счет особенностей введения в прошлом году Единого налогового счета (ЕНС), международных санкций и значительного роста цен на высокотехнологичное оборудование, снижения прибыли налогоплательщиков по итогам первого квартала текущего года, а также курсовых разниц», — сказала руководитель отдела суверенных и региональных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

Поступления от налога на имущество организаций упали на 3,6% — с 644,6 до 621,2 млрд рублей. Это произошло на фоне высокой базы 2023 года. Тогда в первом полугодии региональные бюджеты получили на 15,7% больше.

Основным источником пополнения казны стали поступления от НДФЛ. Они выросли на 30% — до 2,5 трлн рублей. Налог теперь зачисляется в региональные бюджеты в приоритетном порядке. На положительную динамику повлиял рост реальных доходов населения. В первом полугодии они увеличились на 8,1%, а зарплата в реальном выражении стала больше на 10,1%.

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