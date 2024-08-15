⚡️ Итоги дня: в Москве запретили строить микроквартиры, Сбер создает человекоподобного робота, а РЖД запустит тур с посещением виноделен

Платформа «VK Видео» представила новые функции и редизайн сервиса. В веб-версии появилась функция «Продолжить просмотр», благодаря которой не нужно заходить в раздел истории просмотров, так как видео, которые не были досмотрены, появятся в главной ленте.

В Москве с 1 августа запретили строить квартиры площадью меньше 28 кв. метров. Причем речь не только об однушках, но и о студиях, где кухня не отделена стенами от жилой комнаты.

Роспотребнадзор исключил угрозу распространения оспы обезьян в России. Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом.

Каждый четвертый россиянин жалеет о том, что оформил кредит. Чаще всего же россияне сожалеют о решении взять кредит на оплату курсов (30%) и ремонт (28%).

РЖД запустит поезд от Москвы до Абхазии с посещением виноделен. Единственный круиз состоится 18 октября 2024 года. Во время путешествия у туристов будет возможность посетить вагон-спа, который оборудован инфракрасной сауной и душевыми кабинами. Также будет работать вагон-ресторан с баром.

В Москве перекроют участок Тверской улицы с 16 по 19 августа в связи с заменой асфальта. Работы по ремонту будут идти в круглосуточном режиме с использованием бесшовного способа укладки асфальтобетонного покрытия.

В начале 2025 года Сбер представит собственного человекоподобного робота. У банка уже есть робот-дезинфектор, предназначенный для автоматизации дезинфекции помещений, а также робот-сомелье для презентации и продажи вин. Однако эти модели не человекоподобные.